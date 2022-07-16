İZMİR'DE Çeşme ve Bergama'da yangın çıkan yangınların verdiği zararın bilançosu da belli olmaya başladı. Çeşme'de çıkan yangında toplamda 120 hektar alan zarar gördü. Bergama'da ise Sağancı köyü yakınlarındaki ormanlık dışı otluk alanda çıkan yangın, süt işletme tesisine sıçradı. Tesiste bulunan hayvanlar, personel tarafından meraya salınarak kurtarıldı. Öte yandan Bergama'daki yangında 2 TIR da zarar gördü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesaplarından yangınlara karşı İzmirlilere yaptığı uyarıda "Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" ifadelerini kullandı.



■ MERT ALPDÜNDAR

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