Hastaneden önce notere götürüp dolandırdılar!

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ufuk Dengiz (62), tek katlı evini tadilat yapması için anlaştığı müteahhit Melik Yakut ile öz oğlu Yaşar Umut Dengiz tarafından dolandırıldığını iddia etti. Yaşlı adam, 10 milyon lira değerindeki 2 dönümlük imarlı arazisinin kendisinden habersiz üçüncü kişilere satıldığını öne sürerek sırra kadem basan müteahhit ile öz oğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çamdibi semtinde ikamet eden iki çocuk babası Ufuk Dengiz, 2019'da Manisa'nın Akhisar ilçesi Şeyhisa Mahallesi'ndeki tek katlı kagir evini kat karşılığı yenilemek için, müteahhit Melik Yakut ile tanıştı. Yakut, inşaata başlamak için 4 bin 500 lira para alıp bir süre yaşlı adamı oyaladı. Yaşlı adam 30 Nisan 2020'de evinde aniden rahatsızlandı. Bunu duyan müteahhit Yakut, yarı baygın halde olan yaşlı adamı kuaför olan öz oğlu Yaşar Umut Dengiz ile birlikte evinden alıp, hastane yerine önce İzmir 36. Noteri'ne götürdü. İddiaya göre Yakut, 'Malzeme alıp, senin evin inşaatını tamamlamam için inşaat sözleşmesine imza atmak gerekiyor' diyerek noterin önünde araçta bekleyen Dengiz'e tüm taşınır taşınmazlarının alım ve satımı için evrak imzalattı. Aynı gün Dengiz, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.





'İMZA ATMASAYDIN!' DEDİ

Üst üste 4 ameliyat geçirdiğini belirten Ufuk Dengiz, "30 Nisan 2020'de kaldırıldığım hastaneden 28 Mayıs'ta taburcu edildim. Ben canımla uğraşırken sonradan öğrendim ki verdiğim imzayla Akhisar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 parselden oluşan ve değeri 10 milyon lira olan yol kenarındaki 2 dönümlük arazilerim önce müteahhittin arkadaşı Necip Yıldırım'a, ardından da Selahattin A.'ya satılıyor. Oğluma 'Neden beni o halde notere götürdün, imza atmama izin verdin?' diyorum, bana 'Atmasaydın' diyor. Araziyi ilk alan Necip Yıldırım, '6 Mayıs'ta tapuda 1,5 milyon lira ödedim' diyor. Ben o tarihte yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordum. Olayda parmağı olan herkesten şikayetçiyim" dedi.





'NOTER YETKİLİSİ ARABADA BELGE İMZALATAMAZ'

Avukat Efe Demirciefe, Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak parsellere ihtiyati tedbir kararı koydurduklarını söyledi. Şüphelilerin müvekkilini notere götürüp arabada kağıt imzalatmasının da usulsüz bir işlem olduğuna dikkat çeken Demirciefe, "Müvekkilimin o anki sağlık durumunu göz önünde bulundurursak, maalesef hastalığından faydalanılmış. Kendisine 1 lira bile ödemen taşınmazların mülkiyet haklarını haksız şekilde elde eden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

METİN BURMALI / ÖZEL HABER