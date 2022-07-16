Konak meydanı kırmızı beyaz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, İzmir Konak Meydanı'nda da anma töreni düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, "Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururunu yaşıyoruz" dedi. İzmir Valiliği'nin ev sahipliğindeki törende, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. Sabah saatlerinde Kadifekale Hava Şehitliği'nin ziyaret edilmesinin ardından, dün akşam da saat 20.30'da Konak Meydanı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi.



GÖSTERİLER YER ALDI

Mehteran konseri, tasavvuf musiki dinletisi ve Semazen gösterisinin de yer aldığı törende, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki halka hitabı dev ekranlardan canlı yayınlandı. Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasında, "Başkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır" dedi.



YÜREKLERİYLE DİRENDİLER

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururu içindeyiz. Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumalarına sızmış hainlere karşı inancıyla, yüreğiyle girişimi engellemiştir, direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır" diye konuştu. Ardından 15 Temmuz senfonik destanı gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi ve kahramanlık türküleri konserinin yer aldığı anma etkinliği kentteki tüm camilerden aynı anda sela verilmesi ve Fetih Suresi'nin okunmasıyla son buldu.

GENİŞ KATILIM

Anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, üniversite rektörleri ile gaziler katıldı.

HABER: METİN BURMALI / FOTOĞRAFLAR: MERT ALPDÜNDAR