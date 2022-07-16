Masrafsız Başkan Aydın Pehlivan! Maaşını dağıtıyor makam aracını kullanmıyor

Menemen'de yaşanan yolsuzluk skandalı sonrası yapılan seçimde göreve gelen Aydın Pehlivan, örnek davranışlarıyla vatandaşların gönlüne girmeyi başardı. Haczedilen makam koltuğunun yerine kahvehaneden getirilen tahta sandalyede oturan, makam aracı olarak da kendi aracını ve yakıtını kullanmaya devam eden Pehlivan, başkanlık maaşını da elini sürmeden ihtiyacı olan ailelere ve öğrencilere dağıtıyor.



KENDİSİ KARŞILIYOR

HAZİRAN ayına kadar aldığı 20 bin lira maaşını ve bu ay zamlı 28 bin lira maaşını da dağıtan başkan Pehlivan, masasında bulunan kalem ve kağıtların ücretini bile kendisi karşılıyor. Tahta sandalyede oturmanın gurur verdiğini söyleyen Aydın Pehlivan, "Biz zaten makamda oturmak için değil, sokaklarda, caddelerde, mahallelerde görev yapmak için bu yola çıktık. Oturmak sadece evrak imzalamak için. Maaşımı da düzenli olarak öğrenci ve yardıma ihtiyacı olan aileleri değerli eşimle beraber belirleyip veriyorum" dedi. Başkanlık maaşını aldığı son güne kadar dağıtmayı sürdüreceğini ifade eden Pehlivan, "Ben bu işi para için değil, çok sevdiğim Menemen'e ve Menemenlilere hizmet için yapıyorum. Kendi işimin başında ailem ve yardımcılarım var. Orda bir sorun yok, günümün 20 saatinden fazlasında belediye işleri ile uğraşıyorum. Her kesime dokunmak yardımcı olmak gönül bağı kurmak için halkın hep içindeyim" diye konuştu.



Başkan Pehlivan, makam aracını da kullanmıyor.



KALEMİNİ BİLE KENDİ ALIYOR

Başkan olarak göreve başladığı ilk günden itibaren 'hayatın anlamı dediği' eşi Filiz Pehlivan'ın ve kızının büyük desteğini hep hissettiğini ve onların gücü ile çalıştığını belirten Başkan Aydın Pehlivan, "Çalışma masamdaki kalemleri, imza attığım kalemleri bile kendim alıyorum. Ola ki elimde alır dışarı çıkarım diye. Ben masrafsız başkan olarak bu işi gönülden yapıyorum" dedi.



■ FATİH ŞENDİL