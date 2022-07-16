  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi...İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Devriye halindeki arazözün kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, büyümeden önlendi.

16.07.2022, 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 16:20

Son dakika: İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin bildirmesinden itibaren yaklaşık 3 dakika içinde devriye halindeki arazöz, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter ve 5 arazöz daha yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA