Son dakika: İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yakaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin bildirmesinden itibaren yaklaşık 3 dakika içinde devriye halindeki arazöz, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter ve 5 arazöz daha yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altında