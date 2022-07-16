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Haberler İzmir Uyuşturucu cinayeti

Uyuşturucu cinayeti

16.7.2022

Uyuşturucu cinayeti

İzmir'in Bornova ilçesinde evinde öldürülmüş halde bulunan 28 yaşındaki gencin, uyuşturucu partisi kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli, ölen Tugay Bekdemir'le birlikte uyuşturucu aldıklarını ancak sonrasını hatırlamadıklarını söyledi.


Tugay Bekdemir

Talihsiz gencin cesedi, 8 Temmuz akşamı Gazi Osman Paşa mahallesi 5425 sokaktaki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan bir ihbar sonucu bulunmuştu. Bekdemir'in bacağından kesici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üç günlük olduğu tespit edilirken, Kemalpaşa'da otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan şüphelilerden Doğukan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, İlayda K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



■ FATİH ŞENDİL

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