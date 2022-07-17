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Haberler İzmir CHP’li Kayalar için ballı arsa suçlaması

CHP’li Kayalar için ballı arsa suçlaması

17.7.2022

CHP’li Kayalar için ballı arsa suçlaması

MENDERES Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, ilçedeki bir otel inşaatının kaçak yapılarına göz yummak ve bundan çıkar sağlamak iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınırken, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artcı, "Kamu gücüyle elde ettiği tüm yetkileri kendisi ve yakınları lehine kullanan belediye başkanının kurduğu düzen üç yılda holding seviyesine ulaşmıştır. Çıkarcılığı yakınlarının dışında mecliste birlikte hareket ettiği bazı arkadaşlarına da öğreten Kayalar'ın talimatları doğrultusunda otel yatırımı yapan şirketin Menderes'teki başka bir arsasına villa inşaatı yapılmıştır. Aynı turizm grubuna ait bu arazideki inşaatın kabası bitirilmiş, ön satışlarına başlanmıştır" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artcı

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