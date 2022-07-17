İzmir’de hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, yarın hava sıcaklığı 38 dereceyi bulacak. Meteorolojiye göre hafta sonu ülke genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz'de bölgesel kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Doğu ve Güneydoğu'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) esmesi bekleniyor. İzmir'de ise bu hafta en yüksek sıcaklık 38 derece olacak. Havanın üç gün boyunca rüzgarlı seyretmesi beklendiği için Çeşme'de yaşanan ve 24 saatte söndürülebilen yangının ardından dün İzmir Valiliği'nden kritik bir uyarı gelmişti.

Vali Yavuz Selim Köşger "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" ifadelerini kullanmıştı