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İzmir'de su kesintisi 17 Temmuz Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 günlük, Menemen de ise 14 saatlik su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...