İzmir’de su kesintisi 17 Temmuz Pazar! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 17 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 günlük, Menemen de ise 14 saatlik su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA HACIÖMERLİ
17.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
17.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR BİNBAŞI REŞATBEY
17.07.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ELMADERE
09.07.2022 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
KINIK TÜRKCEDİT, FATİH
17.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 85.YIL CUMHURİYET, İNÖNÜ, GAZİ MUSTAFA KEMAL
16.07.2022 saat 20:00 ile 17.07.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
15.07.2022 saat 21:00 ile 18.07.2022 saat 23:30 arasında yaklaşık 3 gün 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ÇAMLIK
17.07.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI BAHÇELİEVLER, YAZIBAŞI, İSTİKLAL
17.07.2022 saat 08:05 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK
17.07.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.