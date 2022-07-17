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Haberler İzmir Kınık'taki operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Kınık'taki operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

İzmir'de Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve silah tamir tadilatında kullanılan malzeme ile tabanca mermisi ele geçirildi.

İHA

17.07.2022, 17:32

Kınık’taki operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç soruşturma ve araştırma birimlerinin ilçe genelinde suç ve suçun önlenmesine ilişkin yaptığı çalışma sonucunda V.Ç. ve M.Ö. isimli şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve silah tamir tadilatında kullanılan malzeme ile tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ve bir miktar esrar maddesi de ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevkleri sağlandı.
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