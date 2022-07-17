Lozan Kapısı aslına uygun olarak yenileniyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 1930'lu yıllardan bu yana İzmir'in fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'ın Lozan Kapısı'nı aslına uygun olarak yenileyecek. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan Kapısı da Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile 1938 tarihli özgün haline göre yeniden yapılacak.

Fen İşleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince dün başlayan çalışmalar çerçevesinde kapının merkezinde bulunan betonarme iki kule korunarak güçlendirilecek. Kulenin sağında ve solundaki giriş kapıları yıkılarak yeniden yapılacak. Beton ve kilit parke olan zemin kaplaması yerine mermer döşenecek. Ülke bayraklarının yer aldığı direkler ise giriş kapılarının üzerine alınacak. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'ndan önce tamamlanacak.