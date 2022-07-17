TGB İzmir ofisinde dinleme cihazı bulundu

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB), İzmir Alsancak'ta bulunan ofislerinde dinleme cihazı bulundu. TGB İzmir İl Başkanı Göksu Nacar, "Bunun bir NATO, FETÖ faaliyeti olduğu ortadadır. Bunu ancak Türk gençliğinin karakterinden, yapabileceklerinden korkan acizlerin işi olduğu ortadadır. Emniyet güçlerimize ihbarımızı yaptık" diye konuştu.

PRİZİN İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

YILLIK rutin tadilatı gerçekleştirilen TGB İzmir İl binasında dün sabah saatlerinde priz içerisine yerleştirilmiş dinleme cihazı bulundu. Cihaz bulunur bulunmaz emniyet güçlerine haber verilirken TGB İzmir İl Başkanı Göksu Nacar, "TGB İzmir İl Binası'nda gerçekleştirilen tadilat sırasında dinlenme cihazı, ustamız tarafından tespit edildi. Burada açık bir şekilde hedef alınma olduğunu görüyoruz. TGB, Türkiye'nin en büyük vatansever gençlik derneğidir. 2006 yılından beridir FETÖ ve PKK ile üniversitelerde mücadele ediyoruz. Burada hedef alınma durumunu tekrardan görmüş olduk" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR