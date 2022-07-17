  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Urla'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Urla'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika... İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, 2 helikopter ve 10 arazöz ile havadan- karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İHA

17.07.2022, 23:03

Urla’da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Urla ilçesi Torosan mevkiinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine yangın yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 10 arazöz ile hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.
Öte yandan, bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürdüğü öğrenildi.

Aydın'daki yangında alevlerle savaşa vatandaş desteği! Küreğini kapan koştu geldi İzmir'de araç yangını otluk alana sıçradı! Zamanında müdahale felaketi önledi İzmir'de orman yangını! Uçak ve helikopterler havalandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA