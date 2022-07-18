Aliağa’da sökümü yapılacak gemide risk tespit edilmedi

Asbest iddiaları ile gündeme gelen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin, İzmir Aliağa'da planlanan söküm işlemlerine ilişkin tehlikeli ya da riskli bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Brezilya'dan İzmir Aliağa söküm tesislerine gelecek olan geminin, uzun süredir izin beklediği bildirildi. İzin talebi sonrası kamuoyundaki kaygıların duyulması ile bir kez yapılması gereken kontroller; uluslararası yeterliliği olan uzman isimlerce, uluslararası kriterlere göre tekrar yapıldı.



ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Basel Sözleşmesi uyarınca gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmedi. Geminin sökülmesine izin veren karar, uluslararası hukuka göre alındı. Türk kara sularında da geminin, mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirileceği ve en ufak tehlikeli bir durum, risk söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderileceği bildirildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir girişime izin vermenin söz konusu olmadığını da bildirdi.

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