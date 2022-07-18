Bayındır’da hırsızlar mezarlıklara dadandı

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İzmir'in Bayındır ilçesinde, hırsızlar son günlerde mezarlıkları mesken tuttu. Güllük ve Potomoz mezarlıklarında, musluk ve kabir demirlerini çalan hırsızlar vatandaşları çileden çıkardı. Hırsızlara seslenen Bayındırlılar, "Bari ölüye saygınız olsun" diyerek tepkilerini dile getirdi. Mezarlıkların, Büyükşehir Belediyelerinin denetiminde olduğunu hatırlatan vatandaşlar, "Ölmüşlerimizi ziyarete geldiğimizde acı gerçekle karşılaşıyoruz.



FOTOĞRAF: NADİR UYSAL

Gözü dönmüş hırsızlar gözden uzak olduğu için mezarlık içindeki tanesi yaklaşık 60- 70 TL olan musluklara ve kabirlerin etrafını çevreleyen demir korkuluklara dadanmış. Bunun gerçek anlamda mezar soygunculuğundan bir farkı yok. Güvenlik güçlerine durumu ilettik. Yetkililerin taktıkları musluklar kısa sürede çalınıyor. Mezarlıkların, güvenlik kameraları ve gece aydınlatmasıyla daha ciddi korunmasını istiyoruz" diye konuştular.

TERMİNALDEKİ KÖPEKLER KORKUTTU

İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalindeki peronlarda başıboş gezen sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle bayram nedeni ile yolcu yoğunluğunun olduğu peronlarda dolaşan köpeklerden korkan vatandaşlar, "Köpekler resmen çete gibi toplu olarak peronlarda dolaşıp, saldıracakmış gibi havlıyor, korkuyoruz" dedi.





TEDİRGİN OLUYORLAR

Bornova'daki şehirlerarası otobüs terminalinde son günlerde başıboş sokak köpeği sayısının arttığını söyleyen vatandaşlar, saldırmalarından korktukları sokak köpekleri için önlem alınmasını istedi. Otobüs peronlarında toplu olarak gezen köpeklerin rastgele vatandaşlara havlayarak saldırgan tavırlar sergilediklerini de ifade eden vatandaşlar, özellikle Kurban Bayramı nedeni ile yoğunluk yaşanan terminalde köpekler nedeni ile zor anlar yaşadıklarını aktardı. Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi: "Sokak köpeklerine bir zarar gelsin istemeyiz ancak buradaki köpekler tam bir çete olmuş durumda. Toplu olarak gezip, gözüne kestirdikleri insanlara toplu olarak havlayıp, saldırıyor. Hepimiz hayvanları seviyoruz ancak sokak hayvanlarından korkanlar gördüklerinde çok tedirgin oluyor. Buradaki canlılar bize göre daha uygun ortamlara taşınabilir."

YETKİLİLER ÖNLEM ALSIN

İzmir'in Konak ilçesindeki Jandarma Teğmen Güngör Dolunay yaya üst geçidini kullanan vatandaşlar, zeminin çok kaygan olduğunu iddia etti. Vatandaşlar, her gün yüzlerce insanın gelip geçtiği üst geçitte olası bir kaza yaşanmaması için yetkililerden acil olarak önlem alınması talebinde bulundu.





TEHLİKE SAÇIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan ve 2019 yılında şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın isminin verildiği üst geçidin zemininin tehlike saçtığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Her gün birçok insanın geçtiği üst geçidin zemininin çok kaygan olduğunu, bu nedenle insanların düşüp yaralanma olasılığının fazla olduğunu vurgulayan bir bölge sakini, "Hamile eşim buradan yürürken az daha kayıp düşüyordu. Benzer şekilde pek çok insanın düşme tehlikesi yaşadığına şahit oldum. Yetkililerden zeminin tekrar gözden geçirilip, insanların kayıp düşme riskini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

METİN BURMALI