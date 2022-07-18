Uzaktan çalışma çocuk sahibi olan kadınları zorladı

YAŞAR Üniversitesi İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı öğrencisi endüstri mühendisi Damla Şentürk'ün 160 kişiyle yaptığı ankette, özellikle 7 yaş altı çocuğu olan kadınların ofiste çalışmaya dönmek istedikleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre, pandemi öncesine göre uzaktan çalışma yüzde 16.3 oranında artış gösterdi. Çalışanların birçoğu uzaktan çalışmaya uyum sağlayıp devam etmek isterken, bu süreç evde hem 7 yaşından küçük çocuğuyla ilgilenip hem çalışmak durumunda olan anne ve babalarda tükenmişlik hissine neden oldu. Tez danışmanı Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özge Can ile birlikte araştırma sonuçlarını açıklayan Şentürk, pandemi sürecinin özellikle kadınlar üzerinde çok daha fazla olumsuz etkisi olduğunu düşündüğünü söyledi.

DİĞER