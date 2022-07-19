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Haberler İzmir 2 dakikada kaybolmuştu: Alzheimer hastası 1 haftadır bulunamıyor

2 dakikada kaybolmuştu: Alzheimer hastası 1 haftadır bulunamıyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Barış, yaptığı aile ziyaretinden dönerken 2 dakika içerisinde kaybolmuştu. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen bir haftadır bulunamayan yaşlı adam için ailesi çağrıda bulundu.

İHA

19.07.2022, 16:35

2 dakikada kaybolmuştu: Alzheimer hastası 1 haftadır bulunamıyor
İzmir Buca'da aile ziyaretinden dönerken evinin önünde 2 dakika içerisinde gözden kaybolan Alzheimer hastası adam tam bir haftadır bulunamadı. Yakınları, 75 yaşındaki Hasan Barış'ın bulunması için çağrıda bulundu.Olay, İzmir'in Buca ilçesi Evka-1 mevkii 1202/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış, arabadan indikten sonra 2 dakika içerisinde gözden kayboldu. Polis ekiplerinin uğraşlarına rağmen yaşlı adam hala bulunamazken, ailesi çağrı yaptı.

KÖPEKLİ ARAMA DA YAPILDI AMA SONUÇ ALAMADIK
Kayıp yaşlı adamın kızı Dilara Barış, "Bir hafta önce evimize 10 dakikalık mesafedeki bir eve aile ziyaretinde bulunmuştuk. Eve döndüğümüzde arabayı park edip araçtan indik. Arabadan çantaları aldık ve baktığımızda babam yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu. Bakmadığımız yer kalmadı ama bulamadık. Karakola başvurduk, köpekli arama da yapıldı ancak bir sonuç alamadık. Babamı gören varsa lütfen 0538 295 86 82 numaralı telefona ulaşsın" dedi.

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