Bir imza ile hayatım karardı, sağlığım gitti

KARGOCU görünümlü kişilerin 19 milyon liralık sahte senet imzalattığı MEDKİM Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, uğradığı haksızlık yüzünden sağlığını kaybettiğini söyledi. Yeni Asır'a konuşan İzmirli vergi rekortmeni, "Hiçbir para alışverişim olmadığı halde borçlu durumdayım. Tek bir imzayla hayatım karardı" diyerek kendisini dolandıranların serbest kalmasına tepki gösterdi.

ÜNLÜ iş insanı 'Yargı devam ediyor, bu borçlu olduğum kişiyi hiç görmedim, konuşmadım, hiçbir banka şubesinden yada bir finansal kuruluştan para alış verişi yok. Avukatım Cumhur Velibeyoğlu davayı takip ediyor" dedi.

Yeni Asır'ın İstanbul'da ulaştığı avukat Velibeyoğlu ise müvekkili Seylan Yaz'ı 19 milyon euroluk tek senetle dolandıran kişinin ve 5 adamının bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğunu ve davanın devam ettiğini ve müvekkili ile alacaklı olduğu iddia edilen Abdülbaki Tunçdemir'le hiçbir iş, ticaret bağlantısının olmadığını, ikilinin telefon görüşme kayıtlarının bile olmadığını dile getirdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

VELİBEYOĞLU, olisin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 kişinin ise kimliklerini ne iş yaptıklarını ve daha önce kimleri aynı yöntemle dolandırdıkları mercek altına alındığını ve inceleme ile soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Öte yandan Seylan Yaz'ın her yıl gizli tutulan vergi rokertmenliğinin mali müşavirlerin yanlışlıkla adını vermesi sonucunda deşifre olduğu ortaya çıktı. ■ FATİH ŞENDİL