Büyükşehir’de ‘iş’ komisyoncusu makam şoförü / Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir ismin şoförüyle ilgili ilginç iddialar dolaşıyor. Bu şoförün, yanında çalıştığı ismin gücünü kullanarak belediye kadrolarına adam yerleştirdiği ve bunun karşılığında işe yerleştirdiklerinden de para aldığı öne sürülüyor.

Hatta para aldığı bazı kişilerle aralarında geçen diyalogların ses kayıtlarının bulunduğuna dair iddialar bile var. Bu kayıtlar elden ele dolaşmaya başlamış, söylendiğine göre birkaç belediye meclis üyesinin de eline geçmiş. Ses kayıtlarının yayınlanması halinde İzmir gündeminde bomba etkisi yaratacağı konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ