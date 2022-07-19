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Haberler İzmir Çeşme’de otluk yangını kısa sürede büyüdü

Çeşme’de otluk yangını kısa sürede büyüdü

19.7.2022

Çeşme’de otluk yangını kısa sürede büyüdü
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, dün akşam otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine, bölgeye İzmir'den de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Özel tanker sahiplerine seslenen Oran, "Tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.
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