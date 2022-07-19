‘Hayata tutunmam için bir TÜP kan’

İZMİR'İN Tire ilçesinde, yaklaşık dokuz yıl önce yakalandığı 'kemik iliği' kanserini kök hücre nakliyle yenen 52 yaşındaki Muazzez Eşgil'in hastalığı yakın zaman önce bir kez daha nüksetti. Kanser savaşçısı evli ve iki yetişkin çocuk sahibi kadın uygun iliğin basit bir kan örneği ile tespit edilebileceğini belirterek, "Hayata tutunmam için Kızılay'a bir tüp kan örneği vermeniz yeterli olacak" dedi.

AİLESİNİN desteği ile kanseri bir kez yendiğini ve yine yeneceğini ifade eden Eşgil vatandaşlardan yardım istedi. "Bir tüp kan vermek için hayatınızın 5 dakikasını ayırın" diye çağrıda bulunan Eşgil, "Benim ve ailemin umutlarını güçlendirin" diye konuştu.

İKİNCİ KEZ NÜKSETTİ

EŞKİL, 9 yıl önce kemik ağrıları ve aşırı yorgunluk şikayetleriyle kendisine en yakın hastaneye başvurdu. Tahlillerin ardından talihsiz kadına 'kemik iliği' kanseri teşhisi konuldu. Eşgil'e, 2015 yılında kendisinden alınan kök hücrelerle kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Kısa sürede sağlığına kavuşan Eşgil'in hastalığı yıllar sonra yeniden nüksetti. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz kadına geçen yıl uzman hekimler tarafından kök hücreden elde edilen ilikle tekrar nakil yapılsa da bu kez tedavi başarılı olmadı. Eşgil'in tekrar eski sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörün kan bağışlarıyla tespit edilmesi gerekiyor. Eşgil ailesi, bilgi almak isteyen herkesin 0552 441 86 26 numaralı telefondan kendileriyle iletişim kurabileceklerini söyledi. ■ NADİR UYSAL