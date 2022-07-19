HDP İl binası saldırısının duruşması öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği

İZMİR Adliyesi'nde, HDP il binasına yapılan ve Deniz Poyraz'ın ölümüyle sonuçlanan saldırının duruşması öncesi silahlı şüpheli paniği yaşandı. Davayla ilgili basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, gözaltına alındı. M.Ö.'nün 112'yi arayarak eski eşi çocuklarını kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi.

12 EKİM'E ERTELENDİ

ÖTE yandan duruşma gergin başladı. Soruların çoğunu 'Cevap yok' diye geçiştiren tutuklu sanık Onur Gencer, 'Sosyal medyadaki silahları nereden aldınız ve fotoğrafları nerede çekildiniz?' sorusuna , "Silahları çok severim, arkadaşlardan aldım. Fotoğrafı da Münbiç'te sizinkilerin karşısında çektirdim" diye cevap verdi. Gencer, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in HDP ve Kürtler ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine, "Bu soruyu kabul etmiyorum. Kürtlerle HDP'yi aynı kefeye koyuyor. Irkçılık yapıyor" diyerek itiraz etti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Ekim tarihine ertelendi. ■ METİN BURMALI