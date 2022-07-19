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Haberler İzmir İzmir'de sökülecek gemi için 'asbest' raporu! Riski var mı?

İzmir'de sökülecek gemi için 'asbest' raporu! Riski var mı?

İzmir Aliağa'ya söküm için gelecek Brezilya donanmasına ait 'NAe Sao Paulo' adlı gemide 900 ton asbest olduğu iddia edilmiş, sosyal medyada asılsız bilgiler dolaşmıştı. Geminin asbest raporu ortaya çıktı. Rapora göre 900 ton asbest bulunduğu iddia edilen gemide 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’de yapılacak kontrollerde raporda belirtilen miktarın bir ton üzerinde dahi asbest çıkması durumunda geminin söküm işleminin gerçekleşmeden geri gönderileceğini belirtti.

19.07.2022, 15:11

İzmir’de sökülecek gemi için ’asbest’ raporu! Riski var mı?

Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek gemide, uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor.

Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait 'NAe Sao Paulo' adlı gemide 900 ton asbest bulunduğu iddia edilmişti. Uluslararası akreditasyona sahip gemi sökümünde tehlikeli madde envanteri hazırlamaya yetkili kuruluş 'GRIEG GREEN' tarafından hazırlanan rapora göre gemide 9 ton 641 kilo asbest bulunuyor. Ulaşılan raporda, geminin hangi bölümünde ne kadar asbest bulunduğu bilgisi de yer aldı.



1 TON ÜZERİNDE ÇIKARSA GERİ GÖNDERİLECEK
Bakanlık yetkilileri, Türkiye'de yapılacak kontrollerde raporda belirtilen miktarın bir ton üzerinde dahi asbest çıkması durumunda geminin söküm işleminin gerçekleşmeden geri gönderileceğini belirtti. Yetkililer, atıkların bertarafına ilişkin de bilgi verdi. Asbest içeren atıkların uygun şekilde ambalajlanarak etiketlendiği, havayla teması kesildiği, geçici olarak depolandığı, lisanslı araçlarla taşındığı ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde; gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edildiği vurgulandı.

2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümünün gerçekleştirildiği ve atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği kaydedildi.

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