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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İzmir’de 1 hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon yapıldı. Beydağ, Buca, Dikili, Kiraz ve Ödemiş'te yakalanan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

19.07.2022, 11:00

İzmir’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 10-18 Temmuz tarihleri arasında cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatlarıyla Beydağ, Buca, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri ve drone destekleriyle yapılan operasyonlarda toplamda 12 bin 774 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 bin 42 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonlarda 23 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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