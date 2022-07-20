Aynı anda iki kadının birden kabusu oldu

İzmir'de reklam şirketi sahibi 29 yaşındaki iş insanı M.Ö. ile ev hanımı F.K. isimli iki kadın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve kendisini polis olarak tanıttığını iddia ettikleri M.K. adlı kişinin kendilerini dolandırdığını ve sürekli olarak tehdit ettiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı.

Yeni Asır'a konuşan kadınlardan M.Ö, "Arabam, dolarlarım ve param gitti. Bir de tehdit ediliyorum. Bu adam beni öldürdükten sonra mı yetkililer kendisiyle ilgilenecek" diye tepkisini dile getirdi.

DAYANIŞMA YAPTILAR

İki kadının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini polis olarak tanıtan M.K. adlı adamla arkadaşlıkları tam bir kabusa dönüştü. Hem dolandırılan hem de psikolojik işkenceye maruz kalan iki kadından reklamcılıkla uğraşan M.Ö, evlilik vaadi ile kandırıldığını ve maddi olarak yüklü miktarda dolandırıldığını belirterek; ev hanımı F.K. ise darp ve tehdit iddiasıyla M.K. (29) hakkında dava açtı.

M.Ö. ile F.K, kendilerini maddi ve manevi zarara uğratan, tehdit eden M.K'dan şikayetçi olduklarını, bu adamın kendilerine daha büyük kötülükler etmeden müdahale edilmesini beklediklerini dile getirdiler.

Sosyal medya üzerinden birbirlerini bulan M.K'nın mağduru iki kadın, büyük bir dayanışma örneği göstererek haklarını sonuna dek savunacaklarını söylediler. Yeni Asır'a konuşan M.Ö, "Bu adamda her türlü rezillik var. Bizi tehdit ediyor. Paramızı aldı, bizi öldürdükten ya da daha fazla zarar verdikten sonra mı yetkililer bu kişi hakkında işlem yapacak. Kurtarın bizi " dedi.

İki kadınla da aynı zamanda sevgili olan M.K'nın, M.Ö'den vekalet alarak onun aracını sattığı ve parasını kendisine vermediği iddia edildi. F.K. ise polis olmadığını öğrendiği adamın kendisini darp ettiğini ve psikolojik baskı uyguladığını dile getirdi.

FATİH ŞENDİL