Huntington hastası eşine çocuk gibi bakıyor

İZMİR'DE'DE fabrika işçisi Cüneyt Elemenler (43) ile evlenen Özlem Elemenler'e (38), 7 yıl önce 20 bin kişide bir görülen Huntington hastalığı teşhisi kondu. Elemenler'in kaslarında başlayan güçsüzlük, zamanla ani ve istemsiz hareketlere dönüştü. Bu süreçte eşinin tüm bakımını annesi ile birlikte üstlenen Cüneyt Elemenler, "Sürekli eli, kolu hareket halinde. Denge bozuklukları yaşıyor. İleriki dönemlerde yutma sıkıntıları yaşayacak. Yatalak duruma gelme ihtimali var. Hastalığı yavaşlatmak için kullanılması gereken ilaca tedarikçi sıkıntısı nedeniyle ulaşamıyoruz" dedi.

31 YIL NORMALDİ

ELEMENLER, "Eşimin ilk şikayetleri bulaşık yıkarken bardak ve tabakları elinden düşürüp, kırması ile başladı. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 hafta yattı. Nöroloji ve psikiyatri bölümlerinde yapılan tetkiklerle birlikte babasının özgeçmişinden yola çıkılarak Huntingon hastalığı teşhisi konuldu. Babası da aynı hastalıktan yaşamını yitirmiş. Evlendiğimde eşimin böyle bir risk taşıdığını bilmiyordum. 31 yaşına kadar her şeyi normal olan eşimin durumu günden güne değişiyor" dedi. Sosyal medyada 'Türkiye'de Huntington Koresi Hastaları' adıyla kişisel bir sayfa açan Cüneyt Elemenler, çok sayıda hasta ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

'İLAÇ SIKINTISI VAR'

BU hastaların ihtiyaçlarını duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Elemenler, "Bu yıkıcı bir hastalık. Nadir görülen hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Hastalığı yavaşlatmak için kullanılması gereken ilaca tedarikçi sıkıntısı nedeniyle ulaşamıyoruz. Bu genetik hastalığın nesilden nesile geçiş yaptığını öğrendim. Çocuklarıma geçme olasılığı da var. Bu nedenle endişeliyim. Bu tür hastalıklarda evlilik öncesi test yapılması lazım. SMA hastaları için bu test uygulanıyor. Tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bireyler dünyaya getirilip hastalığın önüne geçilebilir" diye konuştu.