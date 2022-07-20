İzmir elektrik kesintisi 20 Temmuz Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 20 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 20 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 20 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
BAYINDIR
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUSUFLU, YAKACIK MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYRAKLI
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7287,7298,7298/1 - 7281 - 7288 - 7289 - 7260 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
20.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
20.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
BEYDAĞ
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
BORNOVA
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK,EVKA-3 MAHALLELERİ,KURTULUŞ CADDESİ,EGE ÜNİVERSİTESİ, PROF. LOJMANLARI,AKGEDİK YOLU(EGE ÜNİVERSİTE),LOJMAN CADDESİ, İSTANBUL CADDESİ (MANİSA YOLU),108/5,126/20,126/27, 126/18,127,127/8-9,113/27,119/8,119/9, 119/10,119/21,119/23,220,213,189,61,62,63 5239,5241,5242, 5243,5244,5351, 5354 SOKAKLAR VE CİVARI,BORNOVA METRO İSTASYONU
ÇEŞME
20.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MAHALLESI KUŞ YERI KÜME EVLER, ULUSOY DEPO, OTOBAN SERVIS YOLU, İKI ÇEŞMELIK KÜME EVLER, KARAKUYU KÜME EVLER, 7152, 7172 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
DİKİLİ
20.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ BAHÇELİ ALTI SULAMA GRUBU, İZSU TERFİ MERKEZİ VE CİVARLARI
20.07.2022 09:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ HALK EĞİTİMCİLER, GÜNIŞIĞI, AYKO, MAVİKENT SİTELERİ VE CİVARLARI
20.07.2022 10:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ SABRİ ÇIK, ONKUT OK, BELEDİYE, JEOTERMAL VE CİVARLARI
FOÇA
20.07.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FOÇA AKDENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HATİCE YÜKSEL TR, NEJAT BALKAYA ÖZEL TR, FUAT IŞIK ÖZEL TR, 4.JAND.KOM.OKULU EĞT.TESİSLERİ TR-219Ö, YAVUZ GÜLERCE ÖZEL TR, AVEA ÇÖPLÜK ÖZEL TR, ATİYE GÜVEN ÖZEL TR, MEHMET AKSÜT ÖZEL TR, ASLAN NAKLİYAT ÖZEL TR, RAKİF ALBAŞ ÖZEL TR, ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR, DESOVA ÖZEL TR, ESKİ FOÇA İM, FERHAT FERHANOĞLU VE ARKADAŞLARI SULAMA ÖZEL TR, ESKİDJİ ÖZEL TR, SER IŞIK PLASTİK ÖZEL TR, YENİ BAĞARASI TR-5, FERAH KAHYA ÖZEL TR, BAKİ CELEP ÖZEL TR, KORKMAZ KURT ÖZEL TR, SIDIKA SOYSAL ÖZEL TR, FOÇA BELEDİYESİ KATI ATIK ÖZEL, GÜVEN BÜYÜKÇAM ÖZEL TR, ALİ RIZA AKAR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, YENİFOÇA 7. JANDARMA ÖZEL TR, VODAFONE ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, AVEA ÖZEL TR, AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, YERTUR ÖZEL TR, İMBAT OBASI ÖZEL TR, ASMADERE SİTESİ ÖZEL TR, BİNALİ BAL VE OKTAY UYGUN ÖZEL TR, CENGİZ UYSAL ÖZEL TR, HANEFİ İSPİRLİ ÖZEL TR, DENİZ KUVVETLERİ FOÇA DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI, FOÇA ATIK SU ARITMA ÖZEL TR, OSMAN ALAKARACA ÖZEL TR, POLEN ÖZEL TR, SABAHATTİN KARACA ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MARO TURİZM ÖZEL TR, YUSUF ZİYA AKÇETİN ÖZEL TR, ALACAKAYA GIDA TARIM ÖZEL TR, FOÇA BEL. TAHIL KURUTMA ÖZEL TR, FOÇA 7. JANDARMA ALAY KOM. ÖZEL, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, D.S.İ. SU POMP. ÖZEL TR, GÜLSEREN PEKİN ÖZEL TR, AYŞE İÇKE ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, AYHAN UYSAL ÖZEL TR, ALİ CAN ÖZEL TR, TURKCELL-VODEFONE ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, ÖMER FARUK TUNCA ÖZEL TR, FOÇA TERMİNAL, MUSA LEVENT TOPÇU ÖZEL TR, CAD MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, MELTEM DALKILIÇ ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, FOÇA AÇIK CEZA EVİ, FOÇA CEZA EVİ LOJMANLARI, MEHMET EROL ÖZEL TR, RAMAZAN YAĞCI ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, TOYGAR GES ÖZEL TR, DEREBAŞI GES ÖZEL TR, ÇAĞATAY GES ÖZEL TR, LARA GES ÖZEL TR, ELSA GES ÖZEL TR, BERİLSU GES ÖZEL TR, ERCAN GES ÖZEL TR, TARIK GES ÖZEL TR, FOÇA GES, ILIPINAR GES ÖZEL TR, WOLVES YAPI ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR, CAN ATA TAN ÖZEL TR, HAMZA ATİLLA TAMER ÖZEL TR, M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 VE CİVARLARI
GAZİEMİR
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,METİN HENKOĞLU CADDESİ,38,39,705 SOKAKLAR VE CİVARI
20.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,702,703,705 SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT, BADEMLI, PIRINÇÇI, KEMENLER, BIÇAKÇI MAHALLELERI
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT, KONAKLI MAHALLELERI OVA MEVKIILERI
TİRE
20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANDERE MAHALLESI
TORBALI
20.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH. DOĞAN BURSALI OĞLU CADDESI 3558 SOKAK VE BELEDIYE BINASI
20.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH 3554,3565,3556,3569 SOKAKLAR
20.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAH SGK BINASI,3024,3023, SOKALAR UĞUR MUMCU CD
20.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYBAŞI MAH. MENDERES CAD.572.7110 SK VE CIVARI