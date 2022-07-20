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Haberler İzmir MAKUR sahaya indi

MAKUR sahaya indi

20.7.2022

MAKUR sahaya indi

MENEMEN Belediye personelinden oluşan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR), saha eğitimlerine devam ediyor. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla doğal afetlere karşı, çare bekleyen değil, çarenin kendisi olmak için kurulan 24 kişilik MAKUR ekibi, kısa sürede arama kurtarma, temel afet, güvenlik önlemleri, afet psikolojisi, yangın, harita-pusula-GPS ve temel ilkyardım eğitimi aldı. Tematik seminerlere de katılan MAKUR ekibi, katıldıkları doğal afet tatbikatlarını da başarıyla tamamladı.

Yakın zamanda ilkyardım sınavına girecek olan ekip, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'na akredite olacak. Saha eğitimlerini yakından takip eden Başkan Vekili Pehlivan, "Yaşadıklarımızdan dersler çıkararak afetlere daha hazırlıklı olabiliriz. MAKUR projesi sadece Menemen için değil, dünyanın her yerinde yardım bekleyenlerin çaresi olacak" dedi. Pehlivan, tüm vatandaşları da kurtarma ekibine katılmaya davet etti.

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