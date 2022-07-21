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Haberler İzmir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan İzmir’de

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan İzmir’de

21.7.2022

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan İzmir’de
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir'de düzenlediği etkinliklere katıldı. İnan, Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı ile Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki teşkilat buluşmalarında gençlerle bir araya geldi. Eski mahalle kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini belirten İnan, "AK Parti milletin içinden çıkan, milletin kurduğu bir parti. 2002'de partimizin oyu 10 milyondu. Son seçimlerde aldığımız oy 28 milyon. Göreceksiniz 2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oyu aldığı seçim olacak" dedi.
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