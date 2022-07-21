Bir traktör ve iki araç çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

SİMAV-BALIKESİR karayolu Ahmetli köyü mevkiindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Balıkesir'e giden M.A'nın (63) kullandığı 17 TC 178 plakalı traktör, aynı istikamette seyreden R.G. (73) idaresindeki 43 ET 420 plakalı otomobil ile Y.Ö'nün (33) kullandığı 43 UN 720 plakalı araçların çarpışması sonucu traktör sürücüsü M.A. olay yerinde öldü.

Kazada araçlarda yaralanan 9 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. R.G'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan A.G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. ■ SUAT SALGIN