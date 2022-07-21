Böyle aşk görülmedi, donör oldu diyalizden kurtardı!

Diyaliz hastasıyken kansere yakalanan Ayşe Ölmez, önce kök hücre nakli olup kanseri yendi, ardından da eşi Efrayim Ölmez'den nakledilen böbrekle diyalize girmekten kurtuldu. Ayşe Ölmez, Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü ve Opr. Dr. Işık Özgü'ye teşekkür ederek, "Bir diğer teşekkürüm de bana bebek gibi bakan, can aşısı olan eşime" dedi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bir çocuk ve 2 torun sahibi Ayşe–Efrayim Ölmez (56) çiftinin hayatı 3 yıl önce tepetaklak oldu. Kalçasında ağrısı olan Ayşe Ölmez (50), 2019 yılının aralık ayında doktora gitti. O gün yapılan ölçümde tansiyonu 15/25 çıkan Ölmez, özel bir hastaneye sevk edildi. Ölmez'e Şubat 2020'de böbrek yetmezliği tanısı koyuldu ve diyalize gireceği söylendi. Ölmez'e 1 Haziran 2020'de multipl miyelom (vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan kemik iliğinde protein üreten plazma hücrelerini etkileyen bir kanser türü) tanısı koyuldu.

ÖNCE KÖK HÜCRE, ARDINDAN BÖBREK NAKLİ OLDU

Pandeminin en yoğun günlerinde Ayşe Ölmez önce İzmir'de, ardından Muğla'da kanser tedavisi gördü. Kemoterapilerinin tamamlanmasının ardından Ölmez, kemik iliği nakli için İzmir'deki bir hastaneye yönlendirildi. 27 Aralık 2020'de Ayşe Ölmez'e Kemik İliği Merkezi'nde Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü tarafından otolog kök hücre nakli gerçekleştirildi. Kök hücre naklinden başarılı sonuç alındı. Prof. Dr. Kadıköylü, bir buçuk yılda kanserle ilgili herhangi bir sorunu kalmayan Ölmez'e böbrek nakli olabileceğini müjdeledi. Gerekli tetkiklerin ardından Ölmez, Böbrek Nakli Merkezi'nde Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil ameliyatına alındı. 25 Haziran 2022 tarihinde Ayşe Ölmez'e eşi Efrayim Ölmez'den alınan böbrek başarıyla nakledildi. Ölmez çifti, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

DONÖR OLABİLMEK İÇİN KİLO VERDİ

Taburcu olduğu gün doktorları Prof. Dr. Kadıköylü ve Opr. Dr. Özgü'yle bir araya gelip teşekkürlerini ileten Ayşe Ölmez, "Bir teşekkürüm de üç yıldır bana bebek gibi bakan, can aşısı olan eşime" diyerek şöyle konuştu: "Ortaca'da bir otelde çalışıyordum, sürpriz hastalıklar yüzünden işi bıraktım. Dalaman'da bir havayolu şirketinde çalışan eşim de bana bakmak için erken emekli oldu. Diyalize başladıktan kısa bir süre sonra pandemi patlak verdi. Eşim beni diyalize getirip götürdü, ardından kanser tanısı koyuldu, bu kez kemoterapiler başladı. Muğla, İzmir gittik geldik, korona korkusu yaşadık. Pandemi nedeniyle hastanelerin kabul etmediği, doktorların olmadığı, bizim gidemediğimiz, gecikmelerin yaşandığı süreçler oldu. Kanseri yendikten sonra doktorum böbrek nakli olmam için bir engelimin kalmadığını söyledi. Kocam gönüllü verici oldu, şansıma da uyumlu çıktı. Ancak nakil için Dr. Ebru Hanım 105 kilo alan eşimin 10 kilo zayıflaması gerektiğini söyledi. O 16 kilo verdi ve bana donör oldu. Sayesinde diyalizden kurtuldum, yeni bir hayata başladım. Eşimin hakkını ödeyemem."

"BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİM"

29 yıl önce evlendiği eşi ile mutlu bir hayatı olduğunu belirten Efrayim Ölmez de, "Ben eşimi çok seviyorum ve onsuz bir hayat düşünemiyorum. Ne emekli olurken, ne kilo verip donör olurken bir an bile tereddüt etmedim. Kanserden de kurtuldu, diyalizden de. Çok şükür koronavirüse de yakalanmadık, sadece korkusunu yaşadık. Şimdi hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ayşe Ölmez'e kendi kök hücrelerinden gerçekleştirdikleri naklin iyi sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Kadıköylü, "Hastamız sağlığına kavuşunca böbrek nakli için önünde engel kalmadı. Böbrek nakli sayesinde de hayatından diyaliz çıktı" dedi.