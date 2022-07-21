Cani koca terörü bir hayatı daha soldurdu: 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı

POLİS ŞÜPHELİYİ KEMALPAŞA'DA YAKALADI

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin 35 DA 1582 plakalı kiralık araçla kaçtığını belirledi. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin Kemalpaşa istikametine doğru kaçtığını tespit etti.