Elektrikler 8 saat olmayacak! İşte İzmir’de elektriğin kesileceği ilçeler

KARŞIYAKA

09:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİBOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - MUHARREM ÇAĞDAŞ,1735 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774, HÜSEYİN YURTTAŞ,CENGİZ KOCATOROS (KAPI NO 94, 96 ), 1771 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( DIŞ KAPI NO 90 İLE 96 ARASI ) 1775 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1774,HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI

KONAK

09:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,538-539-540-558-578-582-596-596/1-606-606/1-607-633-634-679-680-682-683-685 SOKAKLAR VE CİVARI ZAFERTEPE MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ,538-539-540 SOKAKLAR VE CİVARI GÜLTEPE MAHALLESİ,BOĞAZİÇİ CADDESİ,2208/8 SOKAK VE CİVARI

MENEMEN

21.07.202209:0017:00OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE TUZÇULLU VE SÜZBEYLİ MAHALLERİ 4014, 4010, 4008, 4001, 4022, 4016, 4017, 4020, 4005, 4021, 4004, 5006, 5011, 5005, 5001, 5009, 5001 SOKAKLARI, 3001, 3002 CADDELERİ, ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI 21.07.2022 16:0020:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLEGAYBİ MAHALLESİ ÇUKUR BAHÇE GEÇİTİ, ERTUĞRUL GEÇİTİ VE CİVARLARI