Elektrikler 8 saat olmayacak! İşte İzmir’de elektriğin kesileceği ilçeler

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağı araştırılıyor. İşte 21 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi 8 saati bulacak. 21 Temmmuz Perşembe elektriğin kesileceği ilçeler nereler? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektriğin kesileceği ilçeleri duyurdu. İşte detaylar...
BAYINDIR
21.07.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA 21.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALANKIYI MAHALLESI TAMAMINDA 21.07.2022 17:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYRAKLI
EMEK MAHALLESİ,7261,7259,7289,7287,7285,7283 SOKAKLAR VE CİVARI YAMANLAR MAHALLESİ,7318,7312/1,7318/1,7312/2 SOKAKLAR VE CİVARI, 9:30-12:30 NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7123/1,7123,7130,7134,7126,7125 SOKAKLAR VE CİVARI 09:00-10:00 ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2140,2141,2145/1-2-3,2144,2140/6 SOKAKLAR VE CİVARI 10:00-11:00 SİFUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI CADDESİ,VEDAT DAYIOĞLU,1621,1628, 1629,1619,1622,1623,1624,1605,1607,1629/5,1626/2-3,1639 SOKAKLAR VE CİVARI 09:00-17:00 OSMANGAZİ MAHALLESİ,İBRAHİM ETHEM,FEHMİ YİĞİT CADDELERİ,588. 579. 580. 581, 582, 583, 584, 589,567, 567/1-2-3, 569, 570, 570/1, 571, 577, 578/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
09:00-17:00 ARASINDA ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARLARI, OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI, ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI, KOZAK GRB MAHALLE VE ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMI İSLAMSARAY MAHALLESİ DÖRTYOL İNŞ. ŞANTİYESİ VE CİVARLARINDA KESİNTİ YAŞANACAK.
BEYDAĞ
10:0018:00 HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII, 13:0017:00 ALAKEÇILI YOLU, MOLLA ÖMER MEVKII, 11:00-13:00 BEYDAĞ İLÇESI MAHALLELERIN TAMAMI
BORNOVA
09:0017:00 SİMEVLANA,DOĞANLAR,YUNUS EMRE,EVKA-3,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,YILDIRIM BEYAZIT,CENGİZHAN CADDELERİ,1702,1702/ 2,1706,1712, 1712/ 1-4, 1719, 1719/ 1-2,1720,1721,1722,1724,1728/5-9,402/5-6-7-8-9,1776/7-8-16-17-18-19-20-21-22-26-28,119,125/1,126/1,119,126/1,126/5,1707/9-10-11, 1710,1711/-1-2-3-4-9, 1776, 1776/2-5-6-7-8-9-10-13-14 SOKAKLAR VE CİVARI,GRUP KOOP.,ÜLFET YAPI KOOPARATİFLERİ,ESEN,YAPI KOOPARATİFLERİ-TEK AMAÇ,YAPI KOOPARATİFLERİ
BUCA
ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2326,2330,2332, 2309,2302,2326 SOKAK VE CİVARLARI 09:0017:00 MENDERES MAHALLESİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ,MENDERES CADDESİ,157/2, 152/1,140 SOKAKLAR VE CİVARI 09:0010:30 GÜVEN MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAK VE CİVARLARI 09:0017:00 29 EKİM MAHALLESİ,KAYNAKLAR GÖLET MEVKİ ,PAZAR AVSAR TURZ.,TCK BORNOVA GİŞELER ,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU, MEHMET NURİ SALMAN,EMRE SALMAN,CEMAL AVCIORHAN ÇALIŞIRLAR,HÜSAMETTİN YALDIZ,MUHAMMED EREN 10:3012:00 MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAK VE CİVARLARI21.07.202213:0014:30 KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/20,203/1,203/4,203/3,203/23 SOKAK VE CİVARLARI TOROS İTFAİYE, NATO SIÇANTEPE İSTASYONU22.07.2022 09:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,NUSRET DANİŞ ,BAHÇEBAĞ,2071,2072, 2075,2202 SOKAK,ŞEHİT ER ARİF SERÇE CADDESİ,ERCAN ÜNAL,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,İSHAK AKBAŞ 23.07.2022 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,İZKENT,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU 23.07.202 209:0013:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2335,2371,2372 SOKAKLAR VE CİVARI 23.07.2022 09:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİKARACAĞAÇ MAHALLESİ,4008,4006,4010 SOKAKLAR VE CİVARI 23.07.2022 10:0012:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİBELENBAŞI MAHALESİ,3018/15,3018 SOKAKLAR VE CİVARI23.07.2022 10:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,2184,2174 SOKAK,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTELİ,BAŞDAŞ TARIM,GÜRMAR (EGE SOĞUKHAVA DEPOSU) , KIRÇİÇEĞİ ORGANİZASYON,ARİF ŞEN ,NOKTA KOLEJİ 23.07.2022 12:0013:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR MAHALLESİ,254,293/31,696/7,293/59 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇİĞLİ
21.07.202202:0002:30ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNTEPE,YAKAKENT,YENİ MAHALLE,AHMET TANER KIŞLALI,EVKA-2 MAHALLELERİ 21.07.2022 09:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ, 9501, 9501/1 SOKAKLAR VE CİVARI 22.07.2022 09:0014:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826,8825 SOKAKLAR VE CİVARI 22.07.2022 09:0014:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARI22.07.202209:0014:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİİZKENT MAHALLESİ,8843, 8831,8050,8847, 8848 SOKAK VE CİVARI
DİKİLİ
21.07.202209:0017:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ YAYLAYURT, MAVİKENT SULAMA GRUPLARI VE CİVARLARI 21.07.202210:0016:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ÇANDARLI TATİL KÖYÜ, OLGU, ASNUR, AYYILDIZ, SULAMA MEVKİİ VE CİVARLARI 22.07.20220 9:0017:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESENTEPE, KATIRALANI, MERDİVENLİ, UZUNBURUN MAHALLELERİ VE CİVARLARI 22.07.2022 09:0012:0 0AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLESALİMBEY MAHALLESİ 36.SOKAK VE CİVARLARI 23.07.2022 09:0016:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLEİSLAMLAR, KIZILÇUKUR, ERDENLER BETON VE CİVARLARI23.07.2022 10:0017:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAYNARCA MEVKİİ SULAMA GRUBU VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,GÜRSEL AKSEL BLV.,65/1 SOKAK VE CİVARI SEVGİ MAHALLESİ,4610 SOKAK VE CİVARIKAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR,SAİM ÇIKRIKÇI CADDELERİ,3501-4601-4602-4603-4604-4605-4609-9117-9117/1-9119-9121-9121/1-9184-9184/2 SOKAKLAR VE CİVARI SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ-4601-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
09:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİBOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - MUHARREM ÇAĞDAŞ,1735 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774, HÜSEYİN YURTTAŞ,CENGİZ KOCATOROS (KAPI NO 94, 96 ), 1771 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( DIŞ KAPI NO 90 İLE 96 ARASI ) 1775 SOKAKLAR VE CİVARI BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1774,HÜSEYİN YURTTAŞ - CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI
KONAK
09:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ,538-539-540-558-578-582-596-596/1-606-606/1-607-633-634-679-680-682-683-685 SOKAKLAR VE CİVARI ZAFERTEPE MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ,538-539-540 SOKAKLAR VE CİVARI GÜLTEPE MAHALLESİ,BOĞAZİÇİ CADDESİ,2208/8 SOKAK VE CİVARI
MENEMEN
21.07.202209:0017:00OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE TUZÇULLU VE SÜZBEYLİ MAHALLERİ 4014, 4010, 4008, 4001, 4022, 4016, 4017, 4020, 4005, 4021, 4004, 5006, 5011, 5005, 5001, 5009, 5001 SOKAKLARI, 3001, 3002 CADDELERİ, ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI 21.07.2022 16:0020:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLEGAYBİ MAHALLESİ ÇUKUR BAHÇE GEÇİTİ, ERTUĞRUL GEÇİTİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
09:0017:0 0ŞEBEKE İŞLETMECİSİKAYAKÖY, SEKIKÖY, YENIKÖY MAHALLELERI OVA MEVKIILERI 09:3013:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİYOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLESI 10:0018:00 ŞEBEKE İŞLETMECİS İKAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI MAHALLELERININ OVA MEVKIILERI AYRICA BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCITLI, KEMENLER, BADEMLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI MAHALLELERININ TAMAMI
SEFERHİSAR
21.07.2022 09:0011:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİSEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR
SELÇUK
21.07.2022 09:0017:00 ŞEBEKE İŞLETMECİS İ(BAHARIYE MAH, DERE MAH) 2.KATIRCILAR SK, AYDIN CD, DEREKAHVE SK, ŞEYH CAMI SK, DÜZYOL SK, EBEOĞLU SK, KADI KÜPÜ SK, 2. KARAKURMA SK, ATLANBAÇ SK, KAPLAN OLU SK, KESKIN SK, GÖKÇE SK, KIROĞLU SK, AVCI SK, MERDIVENLI SK, NESLIHAN SK, AHMET KAHVESI SK, BAYIR SK, DAMLA SK, KIRKDIŞ SK, ÇAMURLU SK, İNCIRLI SK, ABDIOĞLU SK, YELLIKTEPE SK. 21.07.2022 10:0018:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİYIĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII
URLA
21.07.202209:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİGÜLBAHÇE MAHALLESI 12010,12010/1, 12012, 12014, 12016, 12018, 12018/1, 12020, 12022 VE GÜLBAHÇE CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.