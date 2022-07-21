İzmir’e 122 yeni okul yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer, Vali Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Özer daha sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in en fazla yatırım yaptıkları illerden birisi olduğunu, 2022'de yeni eğitim yatırımlarını güçlendirme kapsamındaki yeni okul yapımlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 2,1 milyar liralık yatırımı kente kazandırdıklarını anlattı. Yaptıkları son değerlendirmelerle İzmir'e ilave eğitim yatırım için 3 milyar liralık kaynak daha verdiklerini aktaran Özer, bunu 2022 yılı bitmeden daha yüksek rakamlara çıkartmak istediklerini bildirdi.

'YAPILMAMIŞ BİNA KALMAYACAK'

İzmir'de güçlendirme çalışmalarının 2-3 yıldır devam ettiğini dile getiren Bakan Özer, "Biz 2022 yılında gerçekten çok verimli bir dönem yaşadık, mevcut yapıların güçlendirilmesiyle daha dayanıklı, daha güvenli eğitim ortamlarını sağlama bağlamında. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayetlendirmek istiyoruz. Artık 2023 yılının 2. döneminde güçlendirilmesi yapılmamış, yıkılıp yapılmamış hiçbir binamızı, okul binamızı bırakmak istemiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 milyonluk yatırıma güçlendirme kapsamında İzmir'imize yeni yatırımı kazandırmış bulunuyoruz.

Yine İzmir'imize bugünkü değerlendirmemiz kapsamında 63 yeni bağımsız anaokulu, 21 ilkokul, 16 ortaokul ve 22 de lise olmak üzere 122 yeni okulumuzu yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu 122 yeni okulun yaklaşık maliyeti 2,3 milyar liraya tekabül etmekte. Onarım ihtiyacı olan tüm okullarımızı da hızlı şekilde tamamlayacağız. Bu kapsamda da 300 milyonluk yeni yatırımı İzmir'e kazandırmış bulunuyoruz. Yani kısaca İzmir'imizdeki 2,1 milyar liralık yatırımı, 3 ilaveyle 5,1 bir milyar liralık yatırıma yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU

BAKANLIK olarak öncelik verdikleri konulardan birinin de okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu vurgulayan Mahmut Özer, 3 bin yeni anaokulunu sene sonuna kadar tüm Türkiye'de eğitim öğretime kazandıracaklarını aktardı. Göreve geldikleri 6 Ağustos 2021'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu olduğunu belirten Özer, "9 bine yakın ana sınıfı yaptık. Şimdi İzmir'de de yatırımlarımıza bağımsız anaokuluna çok büyük öncelik veriyoruz ve İzmir'imize 63 yeni bağımsız anaokulunu inşallah kazandıracağız. Ben inanıyorum ki 2022 yılının sonuna kadar 63 okul ile yetinmeyecek ihtiyaca göre belki 90-100 tane bağımsız anaokulu kazandırmış olacağız" dedi.