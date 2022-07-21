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İzmir'in 3 ilçesinde birden orman yangını!

Son dakika haberi... İzmir'in Aliağa, Bayındır ve Narlıdere ilçelerindeki otluk alan ile ormanlarda yangın meydana geldi. Ekipler alevlere müdahale etmek için bölgelere yönlendirildi.