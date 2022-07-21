İzmir’in altı ilçesinde sahte içki operasyonu

İZMİR'İN 6 ilçesinde merdiven altı içki imalatı yapan çeteye yönelik operasyonda, 13 ev, 5 depo, 3 işyeri ve 11 araçta arama yapıldı. Baskınlarda 32 şüpheli ele geçirildi. Eğlence mekanı ve hurdalardan boş alkol şişeleri toplayan, sağlıksız yerlerde içki üreten çeteye ait Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova'daki ev, depo, işyeri ve araçlardaki aramalarda, 130 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 193 litre sahte açık içki, 505 şişe sahte içki, 582 litre sahte etil alkol, 115 gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Hakkında yasal işlem yapılan 32 kişiden 4'ü mahkemeye sevk edildi.

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