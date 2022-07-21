Kızının sevgilisine ateş etti, torununu yaraladı

İZMİR Buca'da kızının bir yabancıyla birlikte olduğu iddiası üzerine pompalı tüfekle baskına giden adam, evde gördüğü kişiye ateş açtı. Bu sırada saçmaların hedefi olan torununu da yaralandı.

Olay, dün sabah Ufuk mahallesi 912 Sokak'taki müstakil evde yaşandı. Kızının evini basan H.K. (51), pompalı tüfekle M.K'ye ateş açtı. H.K'nin torunu M.Ç. ve evdeki M.K. tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. 12 yaşındaki M.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, M.K'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. H.K. ise gözaltına alındı.