Menemen fayı incelendi! Sevindiren rapor

Sahaların bulunduğu alan ve yakın çevredeki yüzeysel gözlemlerde, herhangi bir yüzey faylanma verisine rastlanılmadığını ifade eden Pehlivan, "Aktif faylanmayı işaret eden hiçbir belirgin jeolojik yapının da gözlenmemiş olması, yörede son dönemlerde meydana gelen depremler sırasında herhangi bir yüzey deformasyonu ya da herhangi bir yüzey kırığının oluşmaması gibi veriler dikkate alındığında; Menemen ilçesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahalle ve köylerde (Turgutlar, Bozalan, Telekler, Çukurköy, İğnedere, Görece, Süleymanlı, Bağcılar, Alaniçi, Çaltı, Karaorman, Ayvacık, Göktepe, Değirmendere, Hasanlar, Haykıran, Belen, Doğa, Yanık, Hatundere, Emiralem) uzanım gösteren Menemen fay zonuna ait segment bileşenleri üzerinde yerleşime uygunluk açısından, herhangi bir yüzey faylanma tehlike zonunun (Fay Tampon Bölge) oluşturulmasına gereksinim duyulmamıştır" ifadesini kullandı.