Sürücülere cambazlık yaptıran düzenleme

ÇEŞME'NİN Ilıca Mahallesi'ndeki araç yolu, vatandaşları 3 aydır canından bezdiriyor. Yıldızburnu Mevkii 5074 Sokak'taki yolun darlığı, hem trafikteki hem de hem de park halindeki araçları tehlikeye sokuyor. Bu yıl nisan ayında yapımı tamamlanan ancak mimari hata nedeniyle bir kısmı dar olan araç yolundan geçen tatilciler ve ilçe halkı, sürekli bir tedirginlik yaşıyor. Park halindeki diğer otomobillere sürtmemek için mücadele veren sürücüler, "Bu nasıl bir yol düzenlemesi" sorusunu sormadan edemiyor. Yaya kaldırımına kavis vermek için düzenleme yapılan araç yolunun iki noktasındaki daralma, yolu kullanmak zorunda olanları çileden çıkarıyor. ■ ERCAN AKGÜN

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