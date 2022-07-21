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Haberler İzmir Uyuşturucu tuvalete atıp sifonu çektiler! Polis gider borularında arama yaptı

Uyuşturucu tuvalete atıp sifonu çektiler! Polis gider borularında arama yaptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri uyuşutucuru satıldığı belirlenen bir adrese baskın yaptı. Şüpheliler yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri poşete sararak tuvalete attı ardından sifonu çekti. Ancak polislerin dikkatleri sayesinde kanalizasyon sistemindeki borularda, poşetlere sarılı halde toplam 167,2 gram esrar bulundu.

İHA

21.07.2022, 16:04

Uyuşturucu tuvalete atıp sifonu çektiler! Polis gider borularında arama yaptı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi 2162 Sokakta oturan İ.K.'nin (25) evinde uyuşturucu sattığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin dün adrese gerçekleştirdiği operasyonda, eve gelerek zili çalan ekipleri, cam kırılma ve tuvalet sifonu çekme sesi üzerine şüpheye düştü. İçeri giren polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için ellerindeki uyuşturucuları klozete attıklarını tahmin ederek, gider borularını söküp, arama yaptı.



Tuvalet giderinde uyuşturucu madde yakalandı
Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, kanalizasyon sistemindeki borularda poşetlere sarılı halde toplam 167,2 gram esrar bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından kazanıldığı belirlenen 14 bin 690 liraya da el konuldu. Operasyonda, evde bulunan Ş.Y., C.N.K. ve İ.G. gözaltına alınırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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