İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

BORNOVA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA,DOĞANLAR,KAZIMDİRİK MAHALLELERİ,1702,1719,1724,1722,1726, 1728, 1730, 1731,1732, 1733,1734,1736,1737,1739,1739/1,1740,1742,1743,1744,1748,1749, 1750, 1751,1751/1-2-3-4, 1752, 1754,1755,1756,1757,1758,1759,1759/1-2,1760,1773, 1774,1726/1, 1769, 1770,1700,1713/1,2,5,6, 1740,1739,1739, 1777,1700,1713/1-2-5-6, 1776 SOKAKLAR VE CİVARI,YAMANLAR KOLEJİ YANI, ÖZYURT KOLEJİ,MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ ,YUKSELİŞ NAKİL ARAÇLARI TURİZM
BUCA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,NUSRET DANİŞ ,BAHÇEBAĞ,2071,2072, 2075,2202 SOKAK,ŞEHİT ER ARİF SERÇE CADDESİ,ERCAN ÜNAL,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,İSHAK AKBAŞ
ÇİĞLİ
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826,8825 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8050 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8847,8848 SOKAKLAR VE CİVARI