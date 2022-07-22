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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 22 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

22.07.2022, 09:00

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 22 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

BAYINDIR
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUSUFLU, YAKACIK MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

BAYRAKLI
22.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2140,2141,2145/1-2-3,2144,2140/6 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI CADDESİ,VEDAT DAYIOĞLU,1621,1628, 1629,1619,1622,1623,1624,1605,1607,1629/5,1626/2-3,1639 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
22.07.2022 10:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KOZAK GRB MAHALLE VE ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMI
22.07.2022 12:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İSLAMSRAY MAHALLESİ DÖRTYOL İNŞ. ŞANTİYESİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

BORNOVA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA,DOĞANLAR,KAZIMDİRİK MAHALLELERİ,1702,1719,1724,1722,1726, 1728, 1730, 1731,1732, 1733,1734,1736,1737,1739,1739/1,1740,1742,1743,1744,1748,1749, 1750, 1751,1751/1-2-3-4, 1752, 1754,1755,1756,1757,1758,1759,1759/1-2,1760,1773, 1774,1726/1, 1769, 1770,1700,1713/1,2,5,6, 1740,1739,1739, 1777,1700,1713/1-2-5-6, 1776 SOKAKLAR VE CİVARI,YAMANLAR KOLEJİ YANI, ÖZYURT KOLEJİ,MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ ,YUKSELİŞ NAKİL ARAÇLARI TURİZM

BUCA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM,KAYNAKLAR MAHALLESİ,NUSRET DANİŞ ,BAHÇEBAĞ,2071,2072, 2075,2202 SOKAK,ŞEHİT ER ARİF SERÇE CADDESİ,ERCAN ÜNAL,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,İSHAK AKBAŞ

ÇİĞLİ
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826,8825 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8050 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8847,8848 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

DİKİLİ
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESENTEPE, KATIRALANI, MERDİVENLİ, UZUNBURUN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
22.07.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 36.SOKAK VE CİVARLARI

KARŞIYAKA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR - HÜSEYİN YURTTAŞ - MUHARREM ÇAĞDAŞ,1735 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774, HÜSEYİN YURTTAŞ,CENGİZ KOCATOROS (KAPI NO 94, 96 ), 1771 SOKAKLAR VE CİVARI

KİRAZ
22.07.2022 09:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇEARASI MAH. MERKEZ SOKAK TAMAMI TR-1
22.07.2022 13:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇEARASI MAH. FATIH, ZANGALLAR, ESKIYURT SOKAK VE CIVARLARI TR2-TR3 G.HATBAŞINDAN

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

KONAK
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE MAHALLESİ,607-681-682-683-683/1-684-685-740 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1202/1,2,3,4,5,6 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1203/2,4-1204/6 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1202/1-1345 SOKAKLAR VE CİVARI
22.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1203/11 SOKAK VE CİVARI
22.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1082-1201/1-1203/12 SOKAKLAR VE CİVARI

MENEMEN
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CAMİKEBİR MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ, BÜLENT ECEVİT BULVARI, AHIHIDIR, ESATPAŞA MAHALLELERİ SEYREKKÖY CADDESİ, OKKAOĞLU SOKAK, KASIMPAŞA MAHALLESİ YÖRÜKEFE SOKAK, PRF.MUAMMER AKSOY CADDESİ, ATATÜRK MAHALLESİ(HIDIRTEPE) 1522, 1528/1 SOKAKLARI, İZ-SU HIDIRTEPE POMPA İSTASYONU, ULS DOĞALTAŞ MADENCİLİK, GLOBAL YÜN, MARKO MOZAİK, MEHMET ŞAKİR, MEHMET GÜRBIYIK, UZUNBAY PLASTİK, RIFAT ERDUR, KENAN YORGANCIOĞLU, ŞEREF ŞİMŞEK, MEHMET ÇANKAYA, HALİT YİĞİT, ŞEFİK AYAZ, ALİ UYSAL, TOPRAK SU KANALLARI, GENEO İYİ UYARLAR, İBB ATIK, SEYREK KÖPEK BARINAĞI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİKKÖY, MUSABEY, TÜRKELLİ MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
22.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BURUNCUK, ÇAVUŞKÖY MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Temmuz Cuma

ÖDEMİŞ
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZCAYAKA MAHALLESI
22.07.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAHALLESI ORKIDE, AYDINLIK SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR, AYRICA ORDU CAD VE KANARYA SOKAK KISMEN

SELÇUK
22.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR, SULTANIYE, ÇAMLIK, GÖKÇEALAN VE HAVUTÇULU MAHALLELERI TAMAMI,ABUHAYAT VE TAVŞANTEPE MEVKILERI, ÖZGÜN GES,ASPIRINA GES, GÜMÜŞDAĞ TRT VERICI İSTASYONU, ÖNCÜ MICIR TESISLERI

TİRE
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İBNI MELEK MAH. KIRSALI TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -ÖZEL TRLER

URLA
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAH. HARBIYE CD., 120, 140. SK., 135. SK., 124. SK., 121. SK., 128. SK., 127. SK., 126, 142, 129. SK., 125. SK., 112 SOKAKLARDIR.
22.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. TAŞHARMAN VE YILDIZTEPE MEVKIIDIR

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