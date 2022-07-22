Haberler İzmir Otomobilleri küle çevirdi! Seferihisar'da yanan alan havadan görüntülendi

Otomobilleri küle çevirdi! Seferihisar'da yanan alan havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevler yola kadar indi ve park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Otomobiller tamamen yanarak hurdaya döndü. Alevler yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. Yangının etkilediği alan havadan görünülendi.