Tunç Soyer’e karşı opera direnişi- Kulağıma Gelenler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 429 milyon liraya Ankaralı bir firmaya verdiği Karşıyaka'daki opera binası inşaatının içinden çıkamadı. İnşaat için bundan sonra daha 1 milyar lira gerektiği belirtiliyor. Belediyenin bu nedenle projeyi iptal edip, yüzde 45'i biten binayı yaşlı bakım evine dönüştürmek istediği kamuoyuna yansıdı.

Tepkiler üzerine Soyer, "Daha karar vermedik" dese de niyet belli. Ancak, Büyükşehir'de bu projeye imza atan bürokratlar duyduğumuza göre kazan kaldırmış. "Bu projeden vazgeçilirse hepimize zimmet çıkar" diyerek proje değişikliğine karşı çıkıyorlarmış.

Bu da Soyer'i değişiklik için son kararı vermekte zorluyormuş.

ERHAN GÜLENÇ