‘Daha ağaçlar tüterken algıya başlıyorlar’

Çeşme'deki yangın bölgeleri ile Urla Orman İşletme Şefliği'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, orman yangınlarının siyasi malzeme olarak kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. İlk olarak Urla İlçesinde AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programına katılan ve AK Parti'ye gönül veren teşkilat mensuplarına seslenen Başkan Sürekli, "Haziran 2023'te yapılacak seçimlere yönelik sandıkta görev alacak dava arkadaşlarımızın ön eğitimlerini yapıyoruz. Sandıkta milli iradeye sahip çıkmak, kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Programın ardından Urla Orman İşletme Şefliğine geçen Başkan Sürekli, alevlere göğsünü gererek orman yangınlarıyla mücadele eden orman sevdalılarına teşekkür etti. Daha sonra Çeşme İlçesi Karaköy Mahallesindeki yangından zarar gören makilik alanda incelemelerde bulunan Sürekli, Mahalle Muhtarı Mustafa Lokmacı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.



'MÜDAHALE 11 DAKİKAYA İNDİ'

ILDIR Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Sürekli, "2003 yılında ortalama 40 dakika olan ilk müdahale süresi 2021 yılında 11 dakikaya kadar düşürüldü. Her bir orman işçisi, iş makinesi operatörü, hava aracı pilotu ve idari kadro ilk yangın ihbarının hemen ardından canla başla mücadele veriyor. Onca insanın teri kurumadan, yanan ağaçlar daha tüterken, yangın sönmemişken, başlıyorlar algı çalışmalarına. O güzel insanların emeklerine saygı duyulmalı" diye konuştu.

'HEDEF 7 MİLYAR FİDAN'

Çeşme İlçesinde "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yapılan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Sürekli, Türkiye'de son 20 yılda 5,5 milyardan fazla fidanın Anadolu'nun dört bir yanında toprakla buluştuğunu vurguladı. Sürekli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hedefimiz 2023 yılında toprakla buluşan fidan sayını 7 milyara çıkarmak. Son 20 yılda orman varlıklarımız 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara ulaştı. İzmir'in bugün orman varlığı yaklaşık 479 bin hektar, son 20 yılda İzmir'de toprakla buluşturulan fidan sayısı ise 131 milyon 890 bin" dedi.