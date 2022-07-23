Fabrikayı boşaltan eşi köpeğini de alıp gitti

İzmir'de 19 yıl önce 'ilk eşinin mirasına konmak için kiralık katil tuttuğunu' söyleyerek gündeme gelen işadamı Rıdvan Sonugür (63), 11 ay önce boşandığı ikinci eşinin de kardeşi ile birlik olup kendisini soyduğunu hatta köpeğini bile çalarak kayıplara karıştığını iddia etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sonugür, "Sonuna kadar bu işin takipçisiyim" dedi.



HAYATININ ŞOKU

Severek evlendiği B.Ö'yü (45) kendisine ait medikal malzeme üretim fabrikasında üst düzey yönetici olarak işe alan işadamı Rıdvan Sonugür, B.Ö'nün kardeşi U.Ö'yü de fabrikanın depo sorumlusu yaptı. B.Ö. bir gün Sonugür'ün terrier cinsi köpeğini de alarak kayıplara karışınca işadamı, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü B.Ö, evlilikleri boyunca işadamı Rıdvan Sonugür'ü soymuştu.



İşadamı Rıdvan Sonugür, karısı B.Ö'nün evlilikleri boyunca kendisini soyduğunu ortaya çıkardı.



YÖNETİMDEN GİZLEMİŞ

Eski eşi B.Ö'nün kendisinde bulunan şirket kartını kullanarak yıllar içinde 2 milyon liralık vurgun yaptığını belirleyen ve boşanma davası açan Rıdvan Sonugür, "Evliliğimiz boyunca ondan hiç şüphelenmedim. İlk eşinden olan kızının üzerinden açtığı internet sitesinde, şirketin kredi kartı ile aldığı malzemeleri satmış. Yine aynı kredi kartıyla lüks harcamalarda bulunmuş. Ailesinin gıda ve ev eşyası ihtiyaçlarını bile bu karttan sağlamış. Şirket çalışanlarına bankadan kart ekstrelerinin istenmemesi konusunda talimat vererek alışverişleri yönetimden gizli tutmuş. Ve bütün bu hırsızlıkları fabrikada işe aldığım kardeşi U.Ö. ile birlikte yapmışlar. Bu yolsuzluk nedeniyle kendisine boşanma davası açtım ve 11 ay önce boşandık. Elimizdeki belgelerle de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar bu işin peşindeyim" dedi.

'EVLİLİK KONUSUNDA HİÇ ŞANSLI OLMADIM'

B.Ö'nün bir gün, "Annem hastalandı, yanına gidiyorum" diyerek evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyleyen Sonugür, "Giderken bana ait olan terrier cinsi köpeğimi de yanında götürmüş. Hayatımda eşlerimden hep darbe yedim. Evlilik konusunda hiç şanslı biri olmadığımı anladım" diye konuştu.



FATİH ŞENDİL