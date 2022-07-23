İzmirim Kart’ta yetersiz bakiye devrine son!

Toplu taşımada kullandığınız kartınızda yeterli bakiye kalmadığında veya dolum yapmayı unuttuğunuzda "Yetersiz Bakiye" uyarısıyla karşılaşmak istemiyorsanız Tükenmez Kart uygulamasını kullanbilirsiniz Telefonunuzdan kartınıza sizin belirleyeceğiniz tutarda yükleme yapmanız sonra da bu işlemi otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

OTOMATİK DOLUM İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

Öncelikle İzmirim Kart'ın online işlemler sayfasına girin. Üyelik formunu doldurun, İzmirim Kart tarafından gönderilen SMS'teki doğrulama kodunu sisteme girin, üyelik işlemini tamamlayın ve sisteme giriş yapın. Sitede yer alan "Kart Ekle" menüsüne tıklayın ve İzmirim Kartınızı sisteme kayıt ettikten sonra "Talimat Ekle" butonuna basın. Kredi kartı bilgilerinizi Masterpass'e kaydedin ya da kayıtlı kartınızı eşleştirin. Bankanızdan gelen SMS doğrulama kodunu girerek kaydınızı tamamlayın.Otomatik yükleme talimatını oluşturun. İzmirim Kart'ınız bakiyeniz bitmeden sizin belirleyeceğiniz tutarda otomatik dolsun.