Seferihisar alevlere teslim

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün iki farklı noktada orman yangını çıktı. İlk yangın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.



6 DAKİKADA MÜDAHALE

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevler bu kez, Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayılan alevler yola kadar indi ve park halindeki otomobillere de sıçradı. Araçlar tamamen yanarak hurdaya döndü. Alevler yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. Beyler Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz, Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından iki nokta da yangın kontrol altına alındı.



13 YIL SONRA AYNI YERDE

Beyler Mahallesi'nde 7 saat, Doğanbey Mahallesi'nde ise 5 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın daha sonra belirleneceği bildirildi. Doğanbey mevkiinde, 10 Ağustos 2009'da başlayan ve 17 saat sonra söndürülebilen orman yangınının izleri silinmiş, yanan 956 hektarlık orman alanına kızılçam, fıstık çamı, servi gibi türler ile aromatik bitkilerden oluşan 800 bin adet fidan dikilmişti. Bu bölgenin dün çıkan yangınla bir kez daha küle dönmesi bölge halkını büyük üzüntüye boğdu.

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