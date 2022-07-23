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Haberler İzmir Sınav sonucu kötü gelince canına kıydı

Sınav sonucu kötü gelince canına kıydı

23.7.2022

Sınav sonucu kötü gelince canına kıydı
İZMİR'DE yaşayan Efe Çallı, polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti. 17 yaşındaki gencin üniversite sınavında aldığı sonucu beğenmediği için intiharı seçtiği iddia edildi. Çallı, bugün Buldan'da toprağa verilecek. Olay, önceki gün İzmir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aslen Denizlili olan Efe Çallı, İzmir'de görev yapan polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti.

GENCİN, intiharı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. 17 yaşındaki gencin, ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonucu beğenmeyerek intihar ettiği iddia edildi.
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