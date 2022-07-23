  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de otluk alanda korkutan yangın

Son dakika: İzmir'de otluk alanda korkutan yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde otluk alanda yangın meydana geldi. Kent merkezinden görünen dumanlar paniğe neden olurken yangın ekiplerinde havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İHA

23.07.2022, 12:59

Son dakika: İzmir’de otluk alanda korkutan yangın

Yangın, saat 10.45 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan askeri birlik içerisindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.



Çıkan dumanlar nedeniyle kent merkezinde paniğe neden olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Manisa'da korkutan yangın! Evdekileri böyle kurtardılar

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA