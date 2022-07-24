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Haberler İzmir Ak Partili Kerem Ali Sürekli’den Bergama'da millet bahçesi çıkışı

Ak Partili Kerem Ali Sürekli’den Bergama'da millet bahçesi çıkışı

24.7.2022

Ak Partili Kerem Ali Sürekli’den Bergama’da millet bahçesi çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gönül Seferberliği Programı kapsamında Bergama'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın Bergama'da iktidar olduğunu hatırlatan Sürekli, Başkan Koştu ve ekibinin Bergama'nın çehresini değiştirecek projelere imza attığını söyledi.

Türkiye'nin Venedik'i olarak adlandırılan Selinos Kanalı projesinin önemine değinen Sürekli, "Biz kanalı yapıyoruz fakat Büyükşehir bir kanalizasyon projesini 3 yılda bitiremedi. Millet Bahçesi'ne de Bergamalılar 'Evet' diyor ama bu proje engellenmeye çalışılıyor. Kıskansalar da engellemeye çalışsalar da Millet Bahçesi'ni Bergama'ya kazandıracağız. Bizim belediyelerimizi engellemesinler" diye konuştu.

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